رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قلق في أمريكا من هجوم محتمل خلال الأيام المقبلة.. «خائفون كل صباح»

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:33 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند

النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند

قال النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل الأمريكية تشعر بقلق بشأن احتمال وقوع هجوم في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وزارة العدل الأمريكية تراقب التهديدات

وفي تصريح سابق له، قال «جارلاند» إن وزارة العدل الأمريكية تراقب التهديدات في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وذلك في مؤتمر صحفي أكتوبر الماضي.

جاءت تصريحات النائب العام الأمريكي خلال جلسة استماع اليوم، والتي يدافع فيها عن نفسه وعن وزارة العدل من مزاعم الحزب الجمهوري، بشأن رفض الوزارة تسليم التسجيل الصوتي للمقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المحامي الخاص روبرت هور، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

جارلاند: كل صباح نشعر بالقلق 

وقال «جارلاند» أمام الكونجرس: «أنا قلق بشأن احتمال وقوع هجوم في البلاد، لقد ارتفع مستوى التهديد بالنسبة لنا بشكل كبير، كل صباح نشعر بالقلق بشأن ذلك، ونحاول تعقب أي شخص قد يحاول إيذاء البلاد».

اقرأ المزيد:

عضو بـ«النواب»: دور مصر لوقف الحرب في غزة لا غنى عنه باعتراف أمريكا

معلومات عن منظومة «هيمارس» أخطر صواريخ العالم.. تهدد بصراع بين أمريكا وروسيا

إسرائيل تستمر في مراوغتها.. اتهمت أمريكا على غرار مصر بالتلاعب بمسودة الاتفاق

«الدفاع الإسرائيلية» توقع اتفاقية مع أمريكا لتعزيز سلاح الجو بطائرات جديدة
بقلم محمد عبدالعزيز