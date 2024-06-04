قلق في أمريكا من هجوم محتمل خلال الأيام المقبلة.. «خائفون كل صباح»

قال النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل الأمريكية تشعر بقلق بشأن احتمال وقوع هجوم في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وزارة العدل الأمريكية تراقب التهديدات

وفي تصريح سابق له، قال «جارلاند» إن وزارة العدل الأمريكية تراقب التهديدات في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وذلك في مؤتمر صحفي أكتوبر الماضي.

جاءت تصريحات النائب العام الأمريكي خلال جلسة استماع اليوم، والتي يدافع فيها عن نفسه وعن وزارة العدل من مزاعم الحزب الجمهوري، بشأن رفض الوزارة تسليم التسجيل الصوتي للمقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المحامي الخاص روبرت هور، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

جارلاند: كل صباح نشعر بالقلق

وقال «جارلاند» أمام الكونجرس: «أنا قلق بشأن احتمال وقوع هجوم في البلاد، لقد ارتفع مستوى التهديد بالنسبة لنا بشكل كبير، كل صباح نشعر بالقلق بشأن ذلك، ونحاول تعقب أي شخص قد يحاول إيذاء البلاد».