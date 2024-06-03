معلومات عن منظومة «هيمارس» أخطر صواريخ العالم.. تهدد بصراع بين أمريكا وروسيا

لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، استخدمت أوكرانيا السلاح الأمريكي الخطير «هيمارس»؛ في ضرب أهداف داخل روسيا، وذلك بعد أيام من موافقة واشنطن على استخدام كييف لأسلحتها في الحرب، وهو تصعيد خطير من شأنه أن يزيد خطورة الصراع في المنطقة.

وزعمت وسائل إعلام روسية، أن أوكرانيا أطلقت أسلحة أمريكية الصنع داخل منطقة بيلجورود الروسية للمرة الأولى، واستخدمت نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة والدقة «هيمارس»، وذلك وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

معلومات عن قاذفات «هيمارس»

وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عن «هيمارس»، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية:

- «هيمارس» هي قاذفة صواريخ أمريكية الصُنع، تم تطويرها في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

- دخلت الخدمة في الجيش لأمريكي وسلاح مشاة البحرية عام 2005.

- يبلغ وزنها 24 ألف رطل.

- يصل طولها 7 أمتار.

- عرضها 2.4 متر.

- الطاقم: 3 أفراد وهم القائد والسائق والمدفعي.

- أقصى معدل إطلاق نار يصل إلى 6 صواريخ.

- المدى الأقصى للإطلاق 80 كيلومترًا.

- تصل سرعتها إلى 85 كيلومترًا في الساعة.

- خفيفة الوزن مقارنة بقاذفات الصواريخ الأخرى.

- توصف بأنها الأخطر في العالم.

- وصلت أول دفعة من «هيمارس» من واشنطن إلى كييف في يونيو عام 2022، أي بعد نحو 4 أشهر من بداية الحرب تقريبًا.

- تستخدمها العديد من دول العالم بعد أن طورتها أمريكا، وهي الأردن وسنغافورة والإمارات، ودول حلف الناتو.

موسكو تحذر واشنطن

وتهدد الأسلحة والصواريخ الأمريكية التي تطلقها أوكرانيا على الأراضي الروسية بصراع كبير بين موسكو وواشنطن ودول حلف الناتو، ومن الممكن أن تشعل حربًا واسعة بينهما.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف حذر الولايات المتحدة الأمريكية من السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب العمق الروسي، قائلًا إن واشنطن قد تواجه عواقب مميتة في حال تجاهلت تحذيرات موسكو، بحسب «رويترز».