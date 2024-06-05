حدث ليلا.. انفجارات ضخمة في إسرائيل وتهديد بزرع قنبلة قرب البيت الأبيض

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حزب الله يطلق رشقة صاروخية تؤدي إلى انفجارات ضخمة في إسرائيل، وقنبلة بالقرب من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، وعاصفة تضرب مقاطعة ساحلية في جنوب أفريقيا.

قنبلة بالقرب البيت الأبيض

أشارت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن الشرطة تتعامل حاليًا مع تهديد محتمل لوجود قنبلة في مبنى «ووتر جيت» الواقع بالقرب من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت إدارة شرطة العاصمة (MPD)، استلام مكالمة هاتفية تحذر من وجود قنبلة في مبنى «ووتر جيت»، الواقع في 2600 شارع فيرجينيا شمال غرب العاصمة، حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر.

وقامت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى الإدارة وفندق ووتر جيت، ومنعت دخول أو خروج أي شخص في المنطقة المحيطة، وفقًا لتقرير موقع «DC News Now» الأمريكي.

انفجارات ضخمة في إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم على تجمع لجنود الاحتلال أثناء دخولهم إلى موقع المالكية.

وأشار حزب الله، إلى أنه تمكن من تحقيق إصابة مباشرة.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وسماع صوت انفجارات ضخمة.

واستهداف حزب الله اللبناني تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، باستخدام الأسلحة الصاروخية.

وأفادت بوقوع سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق عيتا الشعب وحولا وأطراف ياطر وزبقين في جنوب لبنان.

مقتل 11 شخصا في عاصفة بجنوب أفريقيا

قال مسؤولون محليون، إن عاصفة اجتاحت مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية بجنوب إفريقيا يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

وأظهرت لقطات بطائرة مسيرة التقطت في بلدة تونغات بجنوب إفريقيا السكان وهم يفحصون الأنقاض المتناثرة حول منازلهم المتضررة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.