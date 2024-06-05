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«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة

كتب:

انتصار الغيطانى
08:30 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الدلتا والوجه البحري.

طقس اليوم على القاهرة والسواحل

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم ساخن وشديد الحرارة اليوم على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، مع استمرار الموجة الشديدة الحرارة حتى الجمعة المقبل.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 36 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 37 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 38 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 39 الصغرى 22.

السويس: العظمى 38 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 31 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 30 الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 18.

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بقلم انتصار الغيطانى