رياح مثيرة للأتربة خلال الـ72 ساعة المقبلة..5 نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

يشهد طقس الـ 72 ساعة المقبلة، انخفاضا في الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات، يسبقه نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، بحسب ما أشارت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية ويمكن تناولها في التقرير التالي.

تباين درجات الحرارة

اختلاف وتباين في درجات الحرارة بين الحين والآخر، ما بين ارتفاع وانخفاض ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاحساس بالأجواء الشتوية في بعض الأحيان.

5 نصائح للتعامل معه تقلبات الطقس

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع تقلبات الطقس وتغير درجات الحرارة والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

الحرص على تناول الوجبات الصحية.

العمل على شرب الماء والسوائل خاصة قبل الخروج من المنزل.

الالتزام بإجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

ومن جانبه نصح محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن» إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة الأحوال الجوية في كل وقت والاستعداد لها قبل الخروج من المنزل تجنبا لأي تغير قد يحدث، إلى جانب إغلاق النوافذ لتجنب دخول الأتربة.