حالة الطقس اليوم.. استمرار الموجة الحارة والعظمى بالصعيد تسجل 45 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم، يصاحبها ارتفاع جديد في درجات الحرارة على بعض المناطق، لتصل ذروتها على جنوب الصعيد، حيث تسجل 45 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وقالت «الأرصاد» في بيان، إن البلاد ستشهد اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن تأثير الموجة الحارة لا زال مستمرا على مختلف الأنحاء، وتكون ذروتها يومي الخميس والجمعة، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا يوم السبت المقبل، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وتأتي درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية.