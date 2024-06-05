«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعي والصناعي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لمادة الدبلومات الفنية الزراعي والصناعي للتحقق منه، والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب، وفي حالة التأكد يجرى التوصل للغشاشين فورا.

لا تهاون مع الغشاشين

وقال المصدر إنه لا تهاون مع الغشاشين، وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين، وفقا للقرارات الوزارية، و أنه وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتم تطبيق عقوبات صارمة علي الطلاب لكل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة علي جروبات الغش والتي تصل إلي الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

مزاعم تداول امتحان استزراع الأراضي الزراعية

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» تداول امتحان استزراع الأراضي الزراعية لدبلوم الثانوي الزراعي نظام الثلاث سنوات، ومادة إلكترونيات القوي لدبلوم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في التاسعة صباحا.