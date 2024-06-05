السعودية ومصر تعلنان موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 2024 غدا

قال مصدر بدار الإفتاء المصرية إنَّ غدا الخميس يشهد إعلان دار الإفتاء المصرية لموعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك بعد صلاة المغرب، عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يعد نهاية شهر ذي القعدة، ليبدأ المسلمون الصوم.

موعد غرة شهر ذي الحجة

كما تستطلع المملكة العربية السعودية غدًا هلال ذي الحجة من خلال المحكمة العليا التي تدعو بدورها عموم الناس للمساعدة في استطلاع الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير و إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها.

وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال غرة شهر ذي الحجة، أحد أهم الأشهر الهجرية، إذ يبدأ المسلمون فيه الاستعداد لأداء مناسك الحج، ويُعد هذا الشهر فرصة عظيمة للعبادة والتقرب إلى الله تعالى.

وغرة شهر ذي الحجة هي بداية أحد أهم الأشهر الهجرية في التقويم الإسلامي، إذ أن ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، وهو شهر ذو مكانة عظيمة بسبب ما يحتويه من مناسبات دينية هامة، وأول أيام هذا الشهر المبارك هي غرة ذي الحجة التي تشير إلى بداية العد التنازلي لأيام العشر المباركة والتي يتصدرها يوم عرفة ويختتمها عيد الأضحى.

العشر الأوائل من ذي الحجة

مع بداية غرة ذي الحجة، يبدأ المسلمون في التحضير لأداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي يتوافد إليه المسلمون من شتى بقاع الأرض لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام العام للعمل الصالح والعبادة، إذ يُستحب فيها الصيام، الذكر، الدعاء، والصدقة.

غرة شهر ذي الحجة

فضل هذه الأيام شرحه الحديث النبوي الذي جاء فيه: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، يعني العشر من ذي الحجة (رواه البخاري). تكتسب هذه الأيام أهمية روحية خاصة حيث تُضاعف فيها الأعمال الصالحة وتُستجاب الدعوات.

وغرة ذي الحجة تمثل بداية فترة زمنية مليئة بالبركات والرحمات، تجعل المسلمين يتجهون بأفئدتهم نحو الله، يعمقون علاقاتهم الروحية ويجددون نواياهم بالتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات المختلفة، وفيها تتجلى معاني التضحية والفداء التي ترتبط بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، مما يجعل هذه الأيام فرصة لتعزيز القيم الإنسانية والإيمانية في نفوس المسلمين.

أدعية شهر ذي الحجة

ومن الأدعية المأثورة من القرآن الكريم التي يحسن الدعاء بها في غرة شهر ذي الحجة وما تلاها من أيام: (رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ)، (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ)، (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)، (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)، (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، (ربِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ).

(رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)، (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ)، (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).