حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء.. الإفتاء تكشف الحكم الشرعي

صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، من الأمور التي تشغل بال كثير من السيدات مع اقتراب العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، إذ أن كثير منهن يرغبن في صيام هذه الأيام المباركة ولكن لم يقضين ما عليهن من أيام، وترصد «الوطن» في السطور التالية حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء.

صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، فيما يخص صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، فالصيام نوعان، مقصود لذاته لا يجوز إدخال غيره عليه مثل صيام شهر رمضان المبارك، وآخر غير مقصود لذاته، وإنما المقصود منه إشغال الزمان بالصيام، مثل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أننا نصوم هذه الأيام المباركات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح فيها، ومن الأعمال الصالحة الصيام، وليس هو مقصودا بذاته، بل يكفي أن أشغل الزمان بالصيام، لذلك لا مانع شرعا من صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء والنافلة معا.

صيام العشر من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء حول صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أن قضاء رمضان يشغل الزمان بالصيام، فيصح أن تصوم المرأة القضاء في أيام ذي الحجة المباركة، ويكون لها أجر الأعمال الصالحة، لافتة إلى أن ذلك لا يطبق على يوم عرفة، لأنه صيام بنية معلومة، وهو صيام عرفة فقط، أي صيام مقصود لذاته.