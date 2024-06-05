ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ؟.. الإفتاء: وصية الرسول

ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. من الأسئلة التي تشغل بال كثير من الناس الراغبين في صيام واستغلال هذه الأيام المباركة، وقد لا يعلم البعض لماذا نقوم بصيامها على وجه التحديد ولماذا حثنا الرسول الكريم على استغلالها، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

أجابت دار الإفتاء على سؤال ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ قائلة إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، لذلك يستحب صيام هذه الليالي المباركات، وزيادة الأعمال الصالحة فيها والاجتهاد في العبادة، لأنها أيام أقسم بها الله عز وجل في كتابه العزيز.

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟، أن هذه أيام شريفة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء حول ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟، أن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان؛ يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾، لافتة إلى أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ.. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».