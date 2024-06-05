«تعليم القاهرة» تحتفي باليوم العالمي للبيئة.. لقاءات وندوات ولافتات إرشادية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للبيئة الذي يأتي في الخامس من يونيو كل عام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا»، وذلك لزيادة الوعي بخصوص مشكلات البيئة وضرورة أخذ خطوات إيجابية لحمايتها.

نشر الوعي البيئي

وقال أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إنَّ هذا اليوم يدفعنا إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية الصحيحة للحفاظ على البيئة لضمان بيئة آمنة، ومستقبل مستدام كذلك نشر الوعى البيئي وحث الطلاب على أهمية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافتهم في المشاركة بالحفاظ على البيئة.

وأكّد وكيل وزارة التعليم بالقاهرة ضرورة تنظيم لقاءات وندوات توعوية للطلاب خلال النشاط الصيفي، وعمل لافتات توعية إرشادية للبيئة وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 .

يوم البيئة العالمي 2024

ويركز يوم البيئة العالمي لهذا العام على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف، إذ يدعو يوم البيئة العالمي 2024 إلى العمل الجماعي لحماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر اخضرارًا.

ويعتبر اليوم العالمي للبيئة هو الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973 وأصبح أيضا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، ويشارك أكثر من 150 بلداً كل عام في هذه الاحتفالات وتتبنى الشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات والحكومات والمشاهير من جميع أنحاء العالم العلامة التجارية ليوم البيئة العالمي لدعم القضايا البيئية.