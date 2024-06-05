بعد نجاح المسلسل.. كيليان مورفي بطل النسخة السينمائية من Peaky Blinders

يستعد النجم الأيرلندي الحاصل على جائزة أوسكار كيليان مورفي العودة إلى شخصية «تومي شيلبي» التي قدمها في المسلسل الشهير Peaky Blinders، ولكن هذه المرة في نسخة سينمائية من المسلسل والتي تحمل توقيع توم هاربر الذي أخرج حلقات الموسم الأول من المسلسل عام 2013، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في وقت لاحق العام الجاري.

وعبر كيليان مورفي عن سعادته بالعودة إلى تقديم الشخصية في فيلم سينمائي، قائلًا: «يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي.. إنه لمن دواعي سروري للغاية أن أتعاون مجددًا مع ستيفن نايت وتوم هاربر في النسخة السينمائية من Peaky Blinders.. هذا الفيلم مخصص لجمهور المسلسل»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مخرج Peaky Blinders: لم أكن أتوقع ردود أفعال الجمهور عندما أخرجت المسلسل من 10 سنوات

ومن جانبه، قال المخرج توم هاربر: «عندما أخرجت الموسم الأول من Peaky Blinders لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، لم نكن نعرف كيف سيصبح المسلسل، لكننا كنا نعلم أن هناك شيئًا ما في كيمياء طاقم الممثلين والكتابة».

وأضاف: «لطالما كانت قصة المسلسل عن العائلة، لذا من المثير للغاية أن نجتمع مجددًا مؤلف المسلسل، ستيفن نايت وكيليان مورفي لتقديم الفيلم إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم».