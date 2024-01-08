كيليان مورفي أفضل ممثل في جولدن جلوب.. و4 جوائز لـ «Oppenheimer»

حصل النجم كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في فيلم «Oppenheimer»، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وتعتبر تلك الجائزة الثالثة التي يحققها الفيلم بعد حصول المخرج كريستوفر نولان على جائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور.

أما الجائزة الرابعة للفيلم حصدها الملحن السويدي لودفيج جورانسون، في فئة أفضل موسيقى تصويرية، ليرتفع إجمالي الجوائز التي حققها الفيلم حتى الآن لـ 4 جوائز من إجمالي 8 جوائز ترشح لهم الفيلم.

الفرنسي «Anatomy of a Fall» يحصد جائزتين في جولدن جلوب 2024

حصل الفيلم الفرنسي «Anatomy of a Fall» على جائزة أفضل سيناريو في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وذهب الجائزة للمخرجة جوستين تريت التي شاركت في كتابة الفيلم مع آرثر هراري، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم دولي غير ناطق باللغة الإنجليزية.