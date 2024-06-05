«القومية للأنفاق» تكشف عدد ركاب الخط الثالث للمترو بعد افتتاح 5 محطات جديدة

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن عدد الركاب للخط الثالث للمترو لـ435 ألف راكب يوميا، بعد تشغيل 5 محطات جديدة وهي «محطة جامعة القاهرة والتوفيقية وبولاق الدكرور ووادي النيل وجامعة الدول العربية».

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه قبل تشغيل المحطات الـ5 الجديدة وصل عدد الركاب إلى 250 ألف راكب يومياً، موضحاً أن الخط والمحطات الجديدة وفرت سهولة تنقل الركاب من مكان لآخر.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو طولها 17.7 كيلومتر

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو طولها 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة ونفذت على 3 أجزاء، وهي «الجزء الأول الذي يمتد بطول 4 كيلومترات، وعدد 4 محطات نفقية من ناصر حتى الكيت كات، والجزء الثاني بطول 6.6 كيلومترات، وعدد 6 محطات «نفقية و٤ علوية وسطحية»، والجزء الأخير عدد 5 محطات بطول 7.1 كيلومتر.