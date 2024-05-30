الخط الثالث للمترو يعلن تقليل أوقات انتظار القطارات حتى عيد الأضحى

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر أحد وسائل النقل الجماعي، تقليل أوقات انتظار القطارات اعتبارا من أول الشهر المقبل وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشاركت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «رحلتك بقت أسرع وأسهل مع الخط الأخضر الثالث لجميع ركاب الخط الأخضر الثالث، بدايةً من واحد يونيو 2024، وحتى إجازة عيد الأضحى، وقت الانتظار بين القطارات هيقل».

ساعات الذروة للقطارات

وأضافت الشركة: «خلال ساعات الذروة القطارات هتوصل كل 4.5 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات، أما من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج، الوقت بين كل قطار هيكون 9 دقائق».

ساعات الذروة

وأوضحت أن ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من 6 إلى 10 صباحًا، ومن 1 إلى 6 مساءً، وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7 إلى 11 صباحًا، ومن 2 إلى 7 مساءً «قطارات أكتر = انتظار أقل = مشاوير أسهل».