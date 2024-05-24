مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو غدا بسبب مباراة الأهلي والترجي

قررت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، زيادة ساعات التشغيل بالمترو ساعة إضافية غدا، بمناسبة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، موضحة أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون 4:30 دقيقة.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «زودنا ساعة بليل لواحدة صباحاً وقطار كل 4:30 دقايق يوم السبت القادم علشان يوصلكم في أسرع وقت».

أضافت: «يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة الأهلي هيلعب ضد الترجي التونسي، محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة».

أكدت أن الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق بمحطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات.