حقيقة أحدث ظهور لـ عادل إمام مع طبيبه الخاص.. شقيق «الزعيم» يوضح

انتشرت صورة للفنان عادل إمام على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر على وجهه ملامح تقدم العمر، وكان بجوار طبيب الأسنان الخاص به ويدعى مصطفى أسامة.

حقيقة أحدث ظهور لـ عادل إمام

تساءل الجمهور عما إذا كانت الصورة حديثة للزعيم عادل إمام، وأكّد عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام لـ«الوطن»، أنَّ شقيقه بصحة جيدة، والصورة قديمة منذ سنوات طويلة، إذ أن الزعيم يقضي معظم وقته مع أسرته وأحفاده.

وبالبحث اتضح أنّض الصورة ترجع إلى عام 2021، أثناء معالجة أسنان الزعيم عادل إمام مع طبيبه الخاص مصطفى أسامة.

كواليس لقاء عادل إمام بطبيبه الخاص

وسبق وكشف مصطفى أسامة كواليس لقاءه بالزعيم عادل إمام قائلاً: «نظرت إلى الهاتف فوجدت رقماً مميزاً جداً، فقمت بالرد وإذا بصوت الزعيم يقول (أنا ضروسي مبهدلاني) ولم أستطع الرد من السعادة، فإذا به يكرر نفس العبارة ويقول (الحقوني) وبعد ثواني أدركت أنه الأستاذ عادل إمام».

وكشف عن طقوسه عندما يذهب إلى العيادة، موضحا أنَّه «كان دائماً يطلب الشاي بسكر زيادة ويدخن مع الشاي في حديقة العيادة».