«رد الجميل».. أحمد التهامي يوجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام

وجه الفنان أحمد التهامي رسالة امتنان وشكر للزعيم عادل إمام، لما قدمه له وساعده في مشواره الفني، حتى حقق ما يتمناه بالمشاركة في مجال التمثيل، إذ نشر صورة تجمعه مع الزعيم عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

رسالة أحمد التهامي للزعيم عادل إمام

وعلق أحمد التهامي على صورته مع الزعيم عادل إمام قائلاً: «صباحكم كله خير.. وقفت بجانبي حتى أحقق ذاتي وكل ما أتمنى دون أن تنتظر مني أي مقابل وأود أنّ أقول لك شكرًا لك يا زعيم القلوب وحبيب الملايين».

أعمال جمعت عادل إمام وأحمد التهامي

وتعاون أحمد التهامي مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني من بينها فيلم التجربة الدنماركية الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ولا زالت مشاهده مع الزعيم عادل إمام تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنّ جسد شخصية أحد أبنائه، إضافة لتعاونه معه في مسلسل فرقة ناجي عطا الله عام 2012، وحقق أيضَا نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.