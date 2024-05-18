لقاء سويدان تهنئ عادل إمام في عيد ميلاده: «صاحب السعادة»

احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلاد عادل إمام، بنشر عدة صور تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك».

وهنأت لقاء سويدان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ84، الذي احتفل به أمس، وكتبت تعليقا على الصور: «الحب كله الزعيم، كل سنة وأنت بخير وسعادة يا صاحب السعادة».

أعمال جمعت لقاء سويدان وعادل إمام

وشاركت لقاء سويدان في عدة مسلسلات مع الفنان عادل إمام، مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» في رمضان 2015، و«صاحب السعادة» في رمضان 2014.

فنانون يقدمون التهنئة لعادل إمام

ووجه الفنان محمد إمام التهنئة لوالده عبر «فيسبوك» ونشر صورة له في طفولته مع والده، معلقا: «أهم فنان في التاريخ».

كما قدم الفنان حمدي المرغني التهنئة للزعيم عبر «إنستجرام»، ونشر بعض الصور التي تجمعهما: «كل سنة وحضرتك الزعيم، كل سنة وحضرتك أسطورة وفخر الفن المصري والعربي، ربنا يبارك في صحتك ويخليك لينا يا أستاذ».