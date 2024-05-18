عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله

كشفت الإعلامية عزة مصطفى أن اسم الفنان القدير عادل إمام وحب الناس له لن ينتهي، موضحة أن هناك نماذج عالقة في ذاكرة المصريين مثل أم كلثوم وستظل مشاهداته وحب الناس له.

مسيرة فنية كبيرة لـ عادل إمام

تابعت خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الشرائح العمرية تحب أعمال عادل إمام في السينما والمسرح والدراما، وكل الناس تحفظ أعماله وتدرك أنه شخصية وطنية مصرية لا يمكن المزايدة عليه.

وواصلت: عامل شغل طوال تاريخه كان بمثابة تحدي بالنسبة له مثل فيلمي الإرهاب وطيور الظلام حتى يفهم جمهوره الناس دي إيه، قائلة: يهمني الناس تعرف ليه عبود الزمر كلف باغتيال عادل إمام.