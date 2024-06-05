«المؤتمر»: التحالف الوطني يبذل جهودا كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ العمل التطوعي

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح أن يكون مظلة حماية اجتماعية تعمل على خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

توحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية

وأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور كبير في المجتمع بداية من توحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية، إذ نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

ترسيخ مفهوم العمل التطوعي

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطني يبذل جهودًا كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن جهود التحالف الوطني تجاوزت الشأن المحلي بعد ملحمته العظيمة لدعم الأشقاء في غزة على مدار الأشهر الماضية من العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن التحالف الوطني نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني والأهلي، من خلال استغلال كافة الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمكن من تحقيق أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على كافة الأسر الأولى بالرعاية.