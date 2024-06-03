حزب المؤتمر ينظم صالونا سياسيا حول الإعلام ودوره في قضايا الأمن القومي 

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ اليوم، ندوة عن «الإعلام ودورة الهام في الأمن القومي والانتماء»، وذلك ضمن صالونه السياسي السادس لعام 2024، ويدير الندوة الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب.

ويستضيف الصالون الكاتب الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر الحزب في التجمع الخامس.

الساحة السياسية المحلية والدولية

وقال الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه في إطار حرص الحزب في الاهتمام بما يحدث على الساحة السياسية المحلية والدولية وما تشهده من أحداث خلال الفترة الراهنة، فإنه حريص على توضيح أهمية دور الإعلام في توصيل ونشر الحقيقة، خاصة فيما يحدث من انتهاكات وجرائم من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

الصالون السياسي لحزب المؤتمر

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي مرشد مقرر الصالون السياسي ونائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي يأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي وأيضا المواطنين.