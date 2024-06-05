رئيس مركز ملوي: تنفيذ 457 مشروعا بـ16 قطاعا خدميا بقرى المدينة

زار تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي ، للوقوف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقامة على مساحة 45 ألف متر مربع، وتخدم 4 قرى، وهي «البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة»، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يومياً، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه.

تنفيذ 457 مشروعا بنطاق 16 قطاعا خدميا بقرى مركز ملوي

قال تــاج أثناء جولته، إنه يجري العمل على تنفيذ 457 مشروعا بنطاق 16 قطاعا خدميا، بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع 192 قرية و757 تابع من أعمال التطوير، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».