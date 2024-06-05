خطأ كتابي عن موعد عقد قران جميلة عوض.. والأب يكشف التفاصيل

نشر المخرج عادل عوض الجمهور، صباح اليوم، مجموعة صور لابنته جميلة عوض خلال الاحتفال بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وعلق عليها قائلا «يوم 4 \4 عقد قران ابنتي جميلة عادل عوض» .

حقيقة عقد قران جميلة عوض منذ شهرين

وبمجرد نشر الصور والتعليق، وجه الجمهور أسئلة إلى المخرج عادل عوض خلال التعليقات عن حقيقة عقد قران ابنته منذ شهرين، وإعلانهم المناسبة منذ يومين، وتواصلت «الوطن» مع المخرج عادل عوض الذي أكد أنه لا حقيقة لذلك، وأنه مجرد خطأ في الكتابة، وأنه جرى عقد قران ابنته يوم 3 يونيو الماضي، وسيكون حفل الزفاف يوم الخميس المقبل.

وعن حقيقة إخفاء الخبر قال، «بمجرد أن تم الأمر أعلنا للجميع، ومبسوط لابنتي وزوجها، وكل ردود فعل أصدقائنا وأهلنا، وربنا يتمم ليها على خير».

عقد قران جميلة عوض

يذكر أن الفنانة جميلة عوض احتفلت بعقد قرانها بحضور الفنان عمرو يوسف الذي شهد على عقد الزواج، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها يوم الخميس المقبل، في أحد الأماكن الأثرية بحضور الأصدقاء والأهل.