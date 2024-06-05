في أجواء فرعونية.. العاصمة الإدارية تحتفي بيوم البيئة العالمي (صور)

احتفلت وزارة البيئة المصرية بيوم البيئة العالمي 2024، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا»، في أجواء فرعونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شاركت مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إذ نظمت وزارة البيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع.

حملات توعوية وتوزيع هدايا وعروض فنية

وشملت أهم فعاليات الاحتفال، تنظيم حملات توعوية داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوعية الموظفين بمخاطر البلاستيك على البيئة، وضرورة استخدام البدائل الصديقة للبيئة

ووزعت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة هدايا عينية على الموظفين داخل الحي الحكومي، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذا اليوم، وتحفيزهم على نشر الوعي البيئي بين دوائر معارفهم، فيما شارك ذوو الهمم في عروض فنية خلال فعاليات الاحتفال، للتعبير عن اهتمامهم بقضايا البيئة.

ودعت وزيرة البيئة المجتمع الدولي للتكاتف لوقف التصحر وتمويل استعادة الأراضي ووقف تدهورها، وتقليل الأضرار للمجتمعات المحلية الأكثر تأثراً.

أهمية الحفاظ على البيئة

وأكّدت وزيرة البيئة أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أنَ التحديات البيئية التي تواجهها مصر والعالم تتطلب تكاتف الجميع لمواجهتها، وأن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية الجميع.

وأوضحت وزيرة أنَّ الاحتفال هذا العام يركز على قضية التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، والتي تمثل أحد أهم التحديات البيئية التي تواجهها مصر والعالم، لافتة إلى مجهودات الدولة المصرية لاستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر، والتي تمهد لرسم رؤية لربط الموضوعات البيئية العالمية، مؤكّدة أهمية التعاون متعدد الأطراف وأصحاب المصلحة للحفاظ على البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

فيما أعلنت وزارة البيئة عن استمرار فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية البيئية، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة لرفع الوعي البيئي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في العمل البيئي والتكاتف لمواجهة التحديات البيئية.