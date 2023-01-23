أستاذ اقتصاديات البيئة: منحة يابانية لمصر للحد من استخدام «أكياس البلاستيك»

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن الحكومة اليابانية من خلال هيئة المعونة الرسمية اليابانية «جايكا»، وقعت منحة بقيمة 3.2 مليون دولار مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن تلك المنحة تأتي في إطار تعاون الحكومتين اليابانية والمصرية الممتد عبر الأزمنة بهدف الحد من استخدام «الأكياس البلاستيكية» في مصر.

وأضاف «سرحان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أن الحكومة اليابانية أول من بدأت مع مصر في جهاز شئون البيئة خلال فترة بداية التسعينيات من القرن الماضي من أجل إنشاء محطات رصد هواء، مشيرًا إلى أن الأكياس البلاستيكية مشكلة كبرى تمس العالم بأكمله وليس مصر فقط، إذ أنها تمثل جزء كبير من تجارة التجزئة والاستهلاك المباشر.

وأشار، إلى أنه يجب التعامل مع مشكلة الأكياس البلاستيكية بحزم، ولكن لابد من وجود حوافز اقتصادية للتعامل مع هذه المشكلة وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الذي يتم التعامل من خلاله، ذاكرًا أن مصر توفر حوافز اقتصادية للمتعاملين مع الأكياس البلاستيكية سواء تُجار الجملة أو المستهلكين من أجل حثهم على الابتعاد عن استخدام الأكياس البلاستكية في التغليف والتعبئة وغيرهما.

وتابع، أن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ أنه لا يمكن استغلالها مرات أخرى لخواصها كونها غير صديقة للاستخدام بسبب سُمكها الخفيف كما أنها تُشكل خطورة على صحة الإنسان عند وضع طعام ساخن بها.