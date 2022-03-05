إجراءات صارمة بشأن أكياس البلاستيك بعد إقرار لائحة المخلفات

بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 من رئيس الوزراء، تضمنت اللائحة، رسوم النظافة والإجراءات المتبعة، للارتقاء بمنظومة النظافة، ونصت على عدم جواز البيع أو التخزين، أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفق ضوابط واشتراطات ومواصفات ومعايير وهي:

- مطابقة الأكياس البلاستيكية للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وفقا للضوابط الصادرة من وزير التجارة والصناعة.

مخلفات طبية

- حظر استخدام الأكياس البلاستيك المخصصة لجمع المخلفات الطبية، في غير الأغراض المخصصة لها.

- على المنافذ الكبرى للسلع الاستهلاكية، استخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام، ووضع نظام تحفيزي للعملاء، لتشجيع استخدام تلك الأكياس والترويج لها.

- حظر التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيك أحادية الاستخدام، إلا بتصريح كتابي من جهاز إدارة المخلفات.

منافذ السلع

- كما تلتزم المنافذ الكبرى للسلع، بوضع الأنظمة المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام من عملائها، والتخلص الآمن منها.

- على المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوي، وضع العلامات والالتزام بالمواصفات الصادرة، لتسهيل عملية الفرز، وعدم الإضرار بصناعة التدوير.

- على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيك، مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامي، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقي المبيض أوغير المبيض، والكيس البلاستيك القابل للتحلل.

حوافز لبدائل الأكياس البلاستيك

كما أوضحت المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، أن على وزير المالية، التنسيق وزير التجارة، لإصدار حوافز لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة، الصديقة للبيئة، للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، كما يمنح جهاز إدارة المخلفات شهادة العلامة الخضراء، لمنتجات البدائل الآمنة، لكل مصنع ينتج أكياس بلاستيك متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة، أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.