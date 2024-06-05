مزيج روحي من المشاعر الملهمة.. أسرار في حياة الشاعر أحمد رامي

استعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرًا تلفزيونيًا يروي أسرارًا في حياة الشاعر أحمد رامي، وذلك في ذكرى رحيله الـ43 عن عمر ناهز الـ88 عامًا.

وجاء في التقرير: «إنه مزيج روحي من المشاعر الملهمة والثورة المكبوتة والهدوء والتفاني، وهو وصف أم كلثوم للشاعر الكبير أحمد رامي الذي قام بكتابة قصيدة لها باسم (إن كنت أسامح)».

وأضاف: «وفي يوم 9 أغسطس 1892 ولد الشاعر في حي الناصرية بالقاهرة، وبعدما انتهى من مرحلة الدراسة، بدأ بحضور المنتديات الشعرية الأسبوعية وتنمية موهبته الشعرية، حتى أنّ كتب قصيدة وهو سن الـ 15 في عام 1910 بمجلة الرواية الجديدة، وبعد تخرجه من مدرسة المعلمين، سافر إلى باريس في بعثة، ودرس اللغة الفارسية في معهد اللغات الشرقية والتي ساعدته في ترجمة رباعيات عمر الخيام .

تاريخ ثقافي بامتياز للشاعر أحمد رامي، الذي عُيّن أمين مكتبة دار الكتب المصرية، وعند مجيئه إلى مصر مرة أخرى عام 1945، عُين مستشارًا للإذاعة المصرية ثم نائبا لرئيس دار الكتب المصرية وهنا لُقب بشاعر الشباب.