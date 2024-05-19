متحف «أم كلثوم».. نظارة بالألماس وأوسمة ونياشين مقدّمة من حكومات عربية

فى عام 1998 وقع الاختيار على منطقة الروضة بالمنيل لإقامة متحف أم كلثوم، عرفاناً بالدور الخالد الذى لعبته سيدة الغناء العربى أم كلثوم فى إثراء الوجدان المصرى والعربى، وتقديراً لفنها الأصيل وسلوكها القومى والإنسانى النبيل، وحرصاً على تراثها القيّم الشخصى والعام، ورغبة فى أن يتواصل هذا التراث، تقرّر أن يشغل المتحف أحد المبانى الملحقة بقصر المانسترلى، على مساحة قدرها 250 متراً.

تشكلت أول لجنة للبحث وتسلم مقتنيات السيدة أم كلثوم بتاريخ 8 مايو 1998، وحصلت الوزارة من ذويها ومحبيها على مقتنيات قيّمة وثمينة، تُثرى المتحف وتعكس ثقافة وذوق أم كلثوم، كما تطرح رؤية ثقافية فنية لقرن من الفن والثقافة.

يضم وثائق للكثير من الشخصيات الفنية المؤثرة فى حياتها وسجلاً كاملاً عن كتابات الصحافة العربية عنها

قال حاتم البيلى، مدير متحف أم كلثوم لـ«الوطن»، إن من هذه المقتنيات التى يضمّها متحف أم كلثوم ما هو شخصى؛ ملابس تشمل 13 فستاناً، أحدها هدية من السفارة الباكستانية بعد أن تغنّت بقصيدة «حديث الروح» للشاعر محمد إقبال، وإكسسوارات وحقائب وأحذية وأدوات خاصة، منها المنديل الشهير الذى اشتُهرت به كوكب الشرق وعدد من النظارات، إحداها مرصعة بالألماس الحُرّ، إلى جانب مقتنيات فنية، منها عود ونوت موسيقية وتسجيلات نادرة وأفلام.. ومقتنيات وثائقية تتضمّن خطابات بين كوكب الشرق ورجالات عصرها من سياسيين وقادة وشخصيات عامة، وصور نادرة وكتابات خطية وأوراق مذكرات، فضلاً عن مجموعة نادرة من الأوسمة والنياشين من الحكومات العربية، ووثائق أخرى للكثير من الشخصيات الفنية التى أسهمت بشكل مؤثّر فى حياة أم كلثوم.

ويحتوى المتحف على 8 فاترينات، تضم المقتنيات الشخصية والأوسمة والنياشين، بالإضافة إلى 5 جداريات للصور النادرة الخاصة بكوكب الشرق بطريقة «الكولاج».

وتضم قاعة المكتبة السمعبصرية 5 أجهزة كمبيوتر يجرى من خلالها استعراض جميع أغانيها وصور حفلاتها ورحلاتها الخارجية والداخلية وأفلامها، بالإضافة إلى سجل كامل يحوى كل ما كتبته الصحافة العربية عن أم كلثوم منذ عام 1924 وحتى عام 2000.