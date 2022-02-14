فاروق فلوكس يكشف سر تسميته: مزحة وحديث مع الشاعر أحمد رامي

قال الفنان فاروق فلوكس، إنّه لم يحصل على البطولة المطلقة طيلة مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا الأمر لا يؤثر فيه سلبا: «كل ما قدمته أحببته وفعلته بمنتهى الإخلاص».

وأضاف فلوكس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن اسمه فاروق توفيق صالح مبارك: «زمان كانوا بيعملوا لنا معسكرات في الجامعة، ونطلع من كليات مختلفة لمرسى مطروح، وكنا بننام في الخيم وكانت حياة جميلة وسهلة، وفي أحد المعسكرات، كان فيه طالب من كلية دار العلوم لبسه غريب، وقعدت أقول له يا أقرع، فقالي انت فلوكس، وقلت له عيب ميصحش كده ولما اتغظت أصر عليه».

وتابع: «صالحونا وبالليل كنا بنعمل نشاط على البحر، وكنت بعمل دور واحد اسمه الشيخ فلوكس وبعدها اسمي انتشر في مصر»، مشيرًا إلى أنه كان صديقا لتوحيد رامي نجل الشاعر الكبير أحمد رامي، وفي مرة اتصل به فرد عليه والده حيث لم يكن موجودا.

حديث شيق مع أحمد رامي

وأردف: «قلت لأحمد رامي إن اسمي فاروق فلوكس، وقالي إن الفدوكس أحد أسماء الأسد، أما فلوكس فهو النبات الذي لا يعلق به الماء، ومشي اسمي على كده».

وأوضح، أن تسمية «فلوكس» سبّب له مشكلات كبيرة، منها أن والده كان حزينا لكنه لم يصارحه: «لما شافني على المسرح قالي خليك فلوكس».

بداية «فلوكس» في المسرح

وأشار «فلوكس»، إلى أنه بدأ حياته الفنية على المسرح القومي بالعتبة، عندما شارك في مسرحية صامتة من إخراج الفنان الراحل أبو بكر عزت، وكانت مدتها نصف ساعة: «كنت لوحدي على المسرح وحصلت على إعجاب شديد جدا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحب التمثيل للغاية بسبب وقوفي أمام الجمهور رغم عدم وجود أي علاقة بيني والمسرح عندما كنت صغيرا».