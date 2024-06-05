«تموين المنيا» تحرر 106 محاضر متنوعة في حملات على المخابز والأسواق

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية كافة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة، وذلك لإحكام الرقابة على أسعار المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن تحرير 106 محاضر، منها 73 محضرًا لمخابز بلدية، وتنوعت المخالفات ما بين «نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع في حصص الدقيق - عدم وجود سجلات».

تحرير 30 محضرًا تموينيًا

وتمكنت مديرية التموين من تحرير 30 محضرًا تموينيًا في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين «عدم إعلان الأسعار - بيع بأزيد من السعر - عدم وجود شهادة صحية - عدم صلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر)، إضافة الى 3 محاضر مواد بترولية.