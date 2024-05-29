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10 آلاف جنيه غرامة الذبح خارج المجازر وإقامة شوادر دون ترخيص

كتب:

وائل فايز
07:15 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
مدير مديرية الطب البيطري

مدير مديرية الطب البيطري

حذر الدكتور صبري زينهم، مديرمديرية الطب البيطري بالقاهرة، من الذبح خارج المجازر مؤكدا أن ذلك يتسبب في تعريض المستهلك لمخاطر انتقال الأمراض ويقع صاحب الشأن تحت طائلة القانون والعقوبة تتضاعف لو المذبوح أنثى وتتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس أو كليهما.

إقامة الشوادر وغرامة المخالفين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة لـ«الوطن» أن إقامة الشوادر تحتاج لترخيص من الحي وفي حالة عدم الترخيص يحرر للمخالف مخالفة بمعرفة إدارة البيئة بالحي المختص، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه للمخالف.

الحد من التلوث

ودعا زينهم إلى ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية ومنها مجزر البساتين حيث يتم إتاحة تلك الخدمة للمواطنين على مدار اليوم ضمان الحفاظ على البيئة والحد من التلوث و الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع أي تجاوزات أو انتشار للأمراض.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.