وزير التجارة يترأس لجنة الاختبارات الشفهية للمتقدمين للعمل بوظيفة ملحق تجاري

ترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لجنة الاختبارات الشفهية التي جرت اليوم للمتقدمين في المسابقة الخاصة بالتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي التجاري وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأكّد وزير التجارة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام لجهاز التمثيل التجاري لأهمية الدور الذي يقوم به في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية.

تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري

وأشار «سمير» إلى أنَّ الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق الدولية فضلا عن أداء مهام الدبلوماسية الاقتصادية والحفاظ علي المصالح المصرية لدي المنظمات الدولية.

من جهته، قال يحيى الواثق بالله الوزير مفوض تجاري إنَّ الاختبارات الشفهية هي احدى المراحل التي تمّ إجراؤها لضمان اختيار أفضل المتقدمين حيث تضم لجنة الاختبارات عدداً من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات الأعمال للتأكّد من إلمام المتقدمين للوظيفة بالمعلومات وتوافر المهارات اللازمة قبل الالتحاق بجهاز التمثيل التجاري.

وأشار إلى أنَّه بعد اجتياز المتقدمين لكل المراحل سيتمّ التحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في الداخل والخارج لتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة قبل التحاقهم للعمل بالمكاتب التجارية.