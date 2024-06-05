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«الأعلى للجامعات»: نتائج الامتحانات نهاية يونيو للكليات ذات الأعداد القليلة

كتب:

أحمد أبوضيف
01:09 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن» أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

امتحانات الجامعات الحكومية 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ نتائج امتحانات الترم الثاني يتمّ إعلانها أولًا بأول فور الانتهاء من تصحيحها، موضحة أنَّه مع نهاية يونيو تبدأ الجامعات في إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني.

كانت عددًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية أكّدت أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأن نتائج الامتحانات سيتمّ إعلانها أولًا بأول وأن نهاية يونيو الجاري وذلك للكليات ذات الأعداد القليلة ككلية الآثار جامعة عين شمس والذكاء الاصطناعي... وغيرها من الكليات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.