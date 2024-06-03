الجامعات: انتهاء امتحانات الترم الثاني 2024 مطلع يوليو المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد، انتظام العمل بمختلف القطاعات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رؤساء الجامعات، أن نهاية الامتحانات ستكون مطلع يوليو المقبل بحد أقصى 10 من الشهر المقبل وفقا للجداول الدراسية والامتحانات التي جرى الإعلان عنها والعمل بها من قبل مجالس الكليات والأقسام.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الترم الثاني 2024 تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أنها تأتي في مستوى قدرات الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن حالات الغش ضئيلة جداً ولاتقارن بما كان في الماضي.

وأشار «عبدالرازق»، إلى أن أي حالة غش يتم إحالتها لمجلس تأديب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا الامتحانات ستنتهي بحد أقصي مطلع يوليو المقبل في الجامعات.