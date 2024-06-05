الإحالة للنيابة العامة.. عقوبات الغش والتزوير في امتحانات الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا للجداول والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، وكشفت مصادر بالجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وقائع الغش قليلة جدا في امتحانات الترم، لافتة إلى أن عقوبات الغش والتزوير والشغب خلال أعمالها قد تصل للإحالة إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقا لقانون تنظم الجامعات.

امتحانات الجامعات 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز العقوبات التي توقع على الطلاب حال تزويرهم في الامتحانات أو الغش أو الشغب، وغيرها من الوقائع المخالفة وفقا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات:

- التزوير في الامتحانات وحضور أشخاص غير الطلاب الذين يحق لهم الامتحانات أو بديلا عنهم، وهذه الحالة يتم الإحالة للنيابة العامة مباشرة.

- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو الأعمال المخلة بالمنشآت الجامعية.

- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.

- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

- كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه يحال إلى مجلس التأديب.

بعض العقوبات الموقعة على المخالفين

- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين، أو لمدة فصل دراسي.

- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى.

- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.