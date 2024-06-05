103 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 256 لجنة بالقاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّ العاصمة أنهت استعداداتها بشأن امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، حيث يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح محافظ القاهرة خلال اجتماع لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، أنّ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 103 آلاف و872 طالبا وطالبة موزعين على 256 لجنة، حيث يؤدي الامتحانات 34 ألفا و496 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و23 ألفا و885 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و36 ألفا و690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي 95 ألفا و71 طالبا وطالبة، إضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

مراوح في لجان الثانوية العامة

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح في اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مطالبا مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

ووجّه رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس المقرر إجراء الامتحانات بها، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

ولفت إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.