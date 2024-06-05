تفاصيل حادث السفارة الأمريكية ببيروت.. اللبنانيون يستيقظون على حدث غير معتاد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية.. اللبنانيون يستيقظون على حدث غير معتاد في البلاد».

وذكر التقرير: «حدث غير معتاد استيقظ عليه اللبنانيون صباح اليوم مع تعرض السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال العاصمة بيروت لإطلاق نار، المعلومات الأولية أشارت إلى أن منفذ الهجوم شخص يحمل الجنسية السورية، وفور وقوع الحادث هرعت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط السفارة الأمريكية لإجراء عملية تفتيش للمنطقة».

وأضاف: «وفي بيان للجيش اللبناني أكد أن وحداته في محيط السفارة تعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية للازمة لحفظ أمن المنطقة».

وتابع: «وعقب الحادث أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية للاطلاع والاطمئنان على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت، بدورها بدأت السفارة الأمريكية بإجراءات تحقيق بشأن حادث إطلاق النار مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق مع قوات إنفاذ القانون في لبنان لكشف ملابسات الحادث».