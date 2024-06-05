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«القاهرة الإخبارية»: 228 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

كتب:

منتصر سليمان
01:01 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، إنه في ظل الوساطة الكبيرة التي تلعبها مصر لوقف الحرب على غزة، طالبت مصر بإنفاذ مزيد من المساعدات بكميات كافية، وهي بالفعل ما جهزته مصر اليوم.

228 شاحنة تحمل مواد غذائية ودوائية

وأضاف: «هناك 350 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية، نفذ منها حتى هذه اللحظة 228 شاحنة تحمل المواد الغذائية والدوائية، وغير ذلك من المتطلبات الأولية التي يحتاجها الفلسطينيون في ظل الحصار الممتد».

وتابع: «وتستعد بقية الشاحنات المرور عبر منفذ كرم أبو سالم لتكتمل الدفعة التي أعلنت عنها مصر، بأنها تستهدف أن تعبر إلى الأراضي الفلسطينية من خلال منفذ كرم أبو سالم على خلفية الاجتماع الذى عُقد يوم أمس».

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