خبير أمن معلومات: شركة إسرائيلية تعمل على التحقق من هوية مستخدمي موقع «إكس»

أوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، كيف تستعين موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بشركة «Au10tix» الإسرائيلية للتحقق من هوية المستخدمين، لافتا إلى علاقة توثيق الحسابات بهذا الأمر.

شركة Au10tix تتحقق من الهوية الرقمية لتوثيق الحسابات على «إكس»

قال أحمد طارق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج غرفة الأخبار المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ شركة Au10tix الإسرائيلية يقع مقرها في نصف فلسطين، كما أنها تعمل على التحقق من هوية مستخدميها، «أي شخص بيستخدم خاصية تويتر أو إكس الآن، بيتم عرض الهوية بتاعته على شركة Au10tix، بحيث إنها تعمل استخبارات على الهوية الرقمية في غضون ثوانٍ، ويتم توثيق الحسابات وده اللي خلاني معملش توثيق لحسابي على شركة إكس».

شركة Au10tix الإسرائيلية تعمل دون تدخل بشري

وأضاف، أن شركة Au10tix الإسرائيلية تعمل دون تدخل بشري لعمليات التحقق والتوثيق من الحسابات، ويتم معرفة المعلومات من خلال الصور التي يتم تخزينها على الموقع، «إذا البعض فعّل التوثيق، بتيم إعادة التوثيق مرة أخرى إذا ما لم يتم الدفع على المنصة، ونصيحتي إنه ميعملش التوثيق عشان يتفادى الشكوك الموجودة لرفع الهويات».