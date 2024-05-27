محمد ممدوح يعود للكوميديا بفيلمي «إكس مراتي» و«روكي الغلابة»

يعيش الفنان محمد ممدوح حالة من النشاط الفني، إذ يعود للأعمال الكوميدية بفيلمين، بعد نجاح آخر أعماله التي شارك فيها «السرب»، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

محمد ممدوح يشارك الفترة الحالية في فيلمين، هما «إكس مراتي»، الذي نشر صورة من كواليسه عبر صفحته على «إنستجرام»، حيث يشارك فيه البطولة مع النجمين هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، ويُخرجه معتز التوني.

كما يشارك في الفيلم الكوميدي روكي الغلابة، مع دنيا سمير غانم، يلعب خلاله شخصية رجل أعمال، تعمل معه البطلة كـ«بودي جارد»، وهو فيلم من إخراج أحمد الجندي، تأليف كريم يوسف.