هاشتاج «الحرب العالمية الثالثة» يجتاح «إكس» بسبب أسلحة فرنسا.. ما القصة؟

اجتاح هاشتاج (وسم) الحرب العالمية الثالثة موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا) في ظل إعلان فرنسا منح الإذن لأوكرانيا لاستخدام أسلحتها ضد روسيا الاتحادية في تطور جديد للحرب بين البلدين.

تعليق فرنسا الناري

وذكر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن بلاده تمنح «الإذن الدبلوماسي» لأوكرانيا لاستخدام الأسلحة الفرنسية لشن ضربات على الأراضي الروسية، مؤكدًا عدم وجود شيء جديد يتعلق بالقانون الدولي بحسب وكالة أنباء «أوكرينفوم» الأوكرانية.

ولفت الوزير الفرنسي، إلى أن الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا تسمح لها بالدفاع عن نفسها، وهذا لا يجعل من فرنسا قوة مشاركة في القتال.

ماذا قال ترامب وبايدن عن الحرب العالمية الثالثة؟

أخذ الحديث عن الحرب العالمية الثالثة في التزايد مع إعلان الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، حيث علق الرئيس الأمريكي الذي تدعم بلاده أوكرانيا بلا حدود في تصريح سابق : «حينما تقوم أمريكا بإرسال المعدات والأسلحة الهجومية مثل الدبابات وغيرها لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا فهذه هي الحرب العالمية الثالثة»، في الوقت الذي خرج أيضا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متحدثا عن الحرب العالمية الثالثة، قائلا: « نحن في خطر جدّي للغاية من اندلاع الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك، لكني أراها.. ستكون حرب إبادة، وأنا الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة، وبعد أن أفوز بالرئاسة ، سأنهي الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا، سيستغرق الأمر 24 ساعة».

تحذير روسيا من الحرب العالمية الثالثة

في نفس السياق، خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مؤكدا بأن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها، محذرًا من «أن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة».