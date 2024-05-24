هشام ماجد يكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلمه «إكس مراتي»

يواصل الفنان هشام ماجد تصوير فيلمه الجديد إكس مراتي، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية بالفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركه في بطولته عدد كبير من الفنانين.

تفاصيل فيلم هشام ماجد إكس مراتي

وكشف الفنان هشام ماجد من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة جديدة من كواليس فيلم إكس مراتي، والتي جمعته مع كل من الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون، وعلق على الصورة بطريقة كوميدية قائلاً: «ربنا يوفقكم وتكسروا الدنيا.. من الولد الأمور اللى واقف وراك ده يا أستاذ هشام وشه جذاب أوي».

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ممدوح، وآخرين وهو من إخراج معتز التوني.