التحالف الوطني يجري عمليات جراحية مجانية للمستحقين في الفيوم

سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي -من خلال جمعية الأورمان إحدى مؤسساته- 10 مشاريع تنموية بالإضافة إلى توصيل 40 وصلة مياه، وإجراء 15 عملية عيون بالفيوم، فضلًا عن توزيع مساعدات مالية وسماعات أذن وإجراء عمليات القلب.

وأكّدت عضو التحالف الوطني، أنّها تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز الجمهورية، مبينة أنَّ جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.

وتستهدف الأورمان مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة التابع لها المستفيد من الخدمة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.