رئيس كتلة الحوار: نحتاج لوجوه جديدة في الحكومة المرتقبة ووزراء سياسيين

قال المهندس باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن تكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالته السابقة، يؤكد رؤية الدولة بشأن العمل على محددات نتفق عليها جميعا.

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على عدد من المحاور الأساسية، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصةً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه ثوابت هامة تعبر عن مطالب الشارع.

وواصل: نحن بحاجة لوجوه جديدة في الحكومة المرتقبة ووزراء سياسيين وليس تكنوقراط، موضحا أن خطاب الرئيس السيسي في التكليف واضح ومحدد ويستوعب مطالب الشارع المصري.