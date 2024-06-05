كاتب صحفي: مصر تتحرك على كافة المسارات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال أحمد جمعة، الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، إن التحركات المصرية مكثفة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، موضحا أن هذه التحركات تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بضرورة التحرك على كافة المسارات لوقف العدوان الإسرائيلي، بالمسار السياسي والدبلوماسي من خلال احتضان القاهرة لقمة السلام.

حشد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للعدوان الإسرائيلي

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المُذاع على قناة «دي إم سي»، أن مصر تعمل على حشد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر حتى الآن.

التحركات المصرية ترتكز على عدة أسس للضغط على إسرائيل

وأشار إلى أن التحركات المصرية ترتكز على عدة أسس ومسارات، أولًا الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان بالتحرك مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر في إطار الوساطه المصرية التي تهدف إلى وقف العدوان بشكل كامل، ثانيًا العمل على فتح معبر رفح وإدخال المزيد من المساعدات.