9 توجيهات من «تعليم البحيرة» استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم، وبجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تنطلق 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.

الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد وكيل تعليم البحيرة، أنه جرى الانتهاء من تجهيز اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024، والبالغ عددها 41 استراحة موزعة على جميع الإدارات كما تم مدها جميعا بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، فضلا عن بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان.

توجيهات مهمة قبل امتحانات الثانوية العامة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على اتباع التعليمات التالية:

- التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك.

- توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

- السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

- التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية»، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

- التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

- التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة.

- مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها.

- تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.