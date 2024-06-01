تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها 10 يونيو الجاري.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة لمادة التربية الدينية، فإن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، بإجمالي 25 سؤالا، على أنّ يكون لكل سؤال درجة واحدة.

الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، فإن جميع الأسئلة أيضا بنظام الاختيار من متعدد، بإجمالي 25 سؤالا، فيما تقرر أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

امتحان مادة الإحصاء من 17 سؤالا

وأكد أنه فيما يخص امتحان مادة الاقتصاد، فإن عدد الأسئلة 25 سؤالا، بدرجة واحدة لكل منها، وجميعها اختيار من متعدد، فيما تقرر أن يكون امتحان مادة الإحصاء 17 سؤالا، بإجمالي 25 درجة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.