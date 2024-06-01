وزير التعليم: جميع امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنك الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة حوكمت تحويلات الثانوية العامة، وتقدم 12 ألفًا و750 طالبًا ولم نقبل سوى ثلث هذا الرقم، وجميع التحويلات المقبولة كانت بأسباب قانونية، مؤكدا أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم ننشر نماذج استرشادية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.