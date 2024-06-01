توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة الامتحانات لكل مادة دراسية وتقسيم درجاتها، في ورق امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024، وتشمل المواد المضافة للمجموع والمواد غير المضافة.

توزيع أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد المضافة

وأوضحت «التعليم» توزيع أسئلة الامتحانات للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، للمواد المضافة للمجموع وهي كالتالي:

مواد جميع الشعب

الغة العربية: وتشمل ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة جميع الشعب، 55 سؤال، منهم 51 سؤالا موضوعيا اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية.

اللغة الأجنبية الأولى وتشمل: «إنجليزي، فرنسي، ألماني»، وتحتوي ورقة الامتحان على 37 سؤالا، موزعة 32 سؤالا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

اللغة الأجنبية الأولى وتشمل «انجليزي، فرنسي، ألماني، إيطالي، أسباني، صيني»، وتحتوى على 31 سؤالا من 29 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

مواد الشعبة الأدبية

التاريخ: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الجغرافيا: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الفلسفة والمنطق: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

علم النفس والاجتماع: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

مواد الشعبة العلمية علوم ورياضيات

الكيمياء: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الفيزياء: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الأحياء: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الجيولوجيا: تشمل ورقة الامتحان 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الجبر والهندسة الفراغية: تشمل ورقة الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

التفاضل والتكامل: تشمل ورقة الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الاستاتيكا: تشمل ورقة الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الديناميكا: تشمل ورقة الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

عدد أسئلة امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع أسئلة الامتحانات للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، للمواد غير المضافة للمجموع، وتكون لجميع الشعب، وهي كالتالي:

التربية الدينية: وتشمل ورقة الامتحان 25 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة للامتحان كامل.

التربية الوطنية: وتشمل ورقة الامتحان 25 سؤالا جميعه اختار من متعدد، بإجمالي 25 درجة للامتحان كامل.

الاقتصاد: وتشمل ورقة الامتحان 25 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة للامتحان كامل.

الإحصاء: وتشمل ورقة الامتحان 17 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة للامتحان كامل.